Neymar ? Le PSG et Barcelone ont entamé les discussions

D’après Sport, le FC Barcelone et le PSG ont entamé les discussions pour un possible retour de Neymar en Catalogne. Pas directement mais par les intermédiaires influents que sont Pini Zahavi et Kia Joorabchian.



Los detalles de la oferta del Barça por Neymar 💶



Coutinho entraría en la operación de regreso del brasileño 💣



Des discussions par intermédiaires

Coutinho ouvert au PSG



🚨 ¡OJO! Coutinho aceptaría ir al PSG

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Tiene ofertas de Chelsea y United

❌ El Barça sostiene por estrategia que es intransferible

Plus les jours passent et plus un possible retour de Neymar semble se dessiner. A l’heure actuelle, impossible de savoir la véritable position du joueur et du PSG dans ce dossier mais il semblerait bien que les deux parties soient d’accord pour ne pas aller plus loin dans leur relation.à un départ. Ce petit jeu, le FC Barcelone l’a bien compris et ne compte pas laisser passer sa chance. L’intérêt barcelonais pour son ancien ailier n’est pas nouveau mais les Catalans sont passés à l’action selon Sport.Dans son édition du jour, le journal pro-Blaugrana avance que le Barça et le PSG sont entrés en discussions afin de trouver la bonne formule pour trouver un accord. Mais face aux relations glaciales entre les dirigeants des deux clubs depuis deux ans et le départ choc de Neymar vers la Capitale, ce sont des intermédiaires qui ont le poids des négociations. Et pas n’importe lesquels puisqu’Ces deux agents influents dans le milieu des marchés des transferts ont fourni à Nasser Al-Khelaïfi la première offre espagnole : 100 millions d’euros + Philippe Coutinho.Cela ne devrait pas être suffisant pour faire plier le PSG mais comme dit il y a quelques jours l’ajout d’un autre joueur (Rakitic ? Umtiti ?) pourrait faire réfléchir surtout que le Barça a pris contact avec les agents du Croate et du Français. En tout cas pour le Mundo Deportivo, une chose est sûre. Du Brésil où il dispute la Copa América, Coutinho s’est fait une raison et(Manchester United, Chelsea). Il y a deux ans, la volonté de Neymar de quitter le Barça avait tenu en haleine le Mercato estival pendant plus d’un mois. Il semble dorénavant se confirmer que le scénario va répéter.