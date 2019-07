Neymar : Le FC Barcelone joue la montre avec le PSG

Le classement FIFA des meilleures nations de football du mois de juillet 2019 vient d’être rendu public, par l’instance mondiale. Eliminé aux huitièmes de finale de la récente Coupe d’Afrique des Nations (CAN), le Cameroun perd deux places et pointe désormais au 53rang mondial. Le pays champion d'Afrique en titre, l'Algérie (40) gagne 28 places et s’offre la plus grande progression de ce classement en rang et en points (une hausse de 117%). Tandis que le malheureux finaliste, le Sénégal fait deux bonds en avant et se positionne au 20rang mondial. Sadio Mané et ses coéquipiers, toujours leaders africains atteignent leur meilleur classement de l'histoire.Bonnes notes également pour le médaillé de Bronze, le Nigeria (33e, +12 points), les quarts de finalistes surprises que sont Madagascar (96e, +12 places) et le Bénin (82e, +6 points) qui sont également récompensés pour leurs performances continentales. Grosses surprises aussi : l’Egypte, pays organisateur de cette CAN 2019, éliminée en huitièmes de finale, gagne 9 points et grimpe à la 49place, alors que la Tunisie, quatrième nation de cette CAN perd 4 points et descend au 29rang. Notons qu’au sommet du classement, la Belgique mène toujours la danse. Les Diables Rouges sont suivis par le Brésil de Neymar, vainqueur de la Copa America, qui devance la France (3), l’Angleterre (4), l’Uruguay (5) et le Portugal de Cristiano Ronaldo (6). Lionel Messi et l’Argentine pointent au 10rang avec une place de gagné.