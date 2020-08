Neymar jure fidélité au PSG et vise de nouveau la C1

Des tensions seraient de nouveau apparues entre Thomas Tuchel et le directeur sportif parisien Leonardo.

Des griefs réciproques entre les deux hommes

A Paris, le niveau d'exigence monte de plus en plus au fil des ans. A tel point qu'une saison avec cinq titres remportés et une finale de Ligue des Champions disputée ne garantit guère la paix entre les différentes composantes du club, ni la tranquillité pour l'entraineur en place. Thomas Tuchel, l'entraineur, l'aurait constaté ces derniers jours.Déjà relativement peu conviviale auparavant, la relation entre les deux hommes se serait sérieusement refroidie.Dans son édition d'aujourd'hui, le quotidien Le Parisien indique que l'atmosphère est très tendue actuellement au sein du club francilien. Alors qu'ils sont censés s'avancer main dans la main vers la nouvelle saison,Le premier d'entre eux est le mercato en cours. Tandis que le coach demande de nombreux renforts, son supérieur hiérarchique, lui, milite pour une intersaison calme et avec un minimum de dépenses pour ne pas mettre en péril les finances du club.Au-delà de la stratégie à adopter sur le marché des transferts, il y a aussi un différend par rapport à la gestion du cas Thiago Silva. Tuchel a toujours voulu garder son capitaine au moins une saison de plus, mais Leonardo n'a rien souhaité entendre et a poussé le Brésilien vers la sortie. Son rétropédalage après le bon parcours en Ligue des Champions a été trop tardif , et c'est pourquoi la confiance entre les deux décideurs du secteur sportif a été quelque peu rompue.Enfin, Leonardo a également formulé des reproches à l'entraineur. Il lui en veut notamment pour ne pas avoir suffisamment utilisé Mauro Icardi lors du Final 8. L'Argentin a été recruté définitivement cet été et contre un investissement important, et le fait que qu'il n'a pratiquement pas joué lors de la demie face à Leipzig et la finale contre le Bayern a irrité l'ancien joueur du club.et cela n'a été manifestement guère profitable aux rapports entre les deux hommes forts du club.