Neymar et Cavani présents à la reprise du PDG

Pierre-Emerick Aubameyang s'amuse des rumeurs lancées par les journalistes anglais, et assure qu'il ne pense à rien d'autre qu'à Arsenal.



L'ancien Stéphanois tarde à prolonger son bail chez les Gunners et n'a toujours pas disputé la moindre rencontre de Ligue des Champions avec le club anglais depuis son arrivée en provenance du Borussia Dortmundcomme il l'a confié à RMC après la victoire des siens contre Manchester United mercredi soir :», a-t-il assuré, lui qui a également salué l'arrivée de Mikel Arteta sur le banc d'Arsenal : « Dès qu’il est arrivé, il a posé les choses sur la table. Il a dit clairement ce qu’il attendait de nous et que c’était non négociable. Tout le monde s’est mis au boulot. Tout le monde avait envie de faire des efforts parce qu’on a l’orgueil qui est là aussi. On avait envie de retrouver le goût de la victoire et de faire plaisir à nos supporters », s'est félicité l'ancien attaquant de l'ASSE.