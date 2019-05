Neymar est parti plus tôt que Tuchel ne l’aurait souhaité

Manchester United continuerait de s’intéresser à Adrien Rabiot, même s’il manque d’arguments sportifs pour convaincre le milieu de terrain du Paris Saint-Germain.

Une deuxième tentative ?

Adrien Rabiot n’est toujours pas dans l’impasse. Certes, certains clubs potentiellement intéressés par sa venue ont recentré leurs priorités ces dernières semaines : le Real Madrid se concentre sur les superstars, le Barça se démène avec De Ligt. Les autres, comme les puissances italiennes ou Tottenham, ont encore une échéance sportive importante avant de réellement se pencher sur le Mercato. Malgré cela, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain a toujours un courtisan. Selon le Manchester Evening News, Manchester United sonderait encore le banni du club de la Capitale.Pour Rabiot comme pour d’autres cibles, les Red Devils souffrent évidemment de leur situation à l’échelle européenne, puisqu’ils n’ont pas été capables de se qualifier pour la Ligue des Champions. Mais ils ont de véritables besoins au milieu de terrain : Ander Herrera va quitter le club - pour rallier… Paris ? - et Marouane Fellaini, qui a fait ses valises l’hiver dernier, n’a pas été remplacé. L’avenir de Paul Pogba est aussi incertain. United a donc bien des raisons de tenter de convaincre le joueur de 24 ans. Et a toujours des arguments financiers pour y parvenir. Le MEN rappelle d’ailleurs que le club et Véronique Rabiot, mère et agent du natif de Saint-Maurice, ont déjà entretenu des contacts en 2014 après l’échec de son transfert à la Roma. La deuxième tentative pourrait être la bonne.