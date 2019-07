Neymar désigne son plus beau souvenir, le PSG ne va pas apprécier

Ci-après les compositions probables des deux équipes:

#TotalAFCON2019 Quel joueur sortira du lot et remportera le trophée du Total Man of the Match opposant le Sénégal à la Tunisie ? A vous de jouer, et tentez de remporter un package VIP pour la finale du CHAN Total 2020 !#SENTUN #FootballTogether pic.twitter.com/ViTIdrHl5p — CAF (FR) (@caf_online_FR) 14 juillet 2019

Le premier duel des demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 , ce dimanche (16h gmt), au Caire, s'annonce palpitant entre leset lesPrésentés comme favoris à chaque édition, leet ses générations en or, n’ont toujours pas d’étoile sur leur maillot. Auteurs d’un brillant tournoi en(4 victoires et un revers), les hommes d'espèrent réparer cette anomalie au pays des Pharaons. Portée par des talents de haut vol, la redoutable armada sénégalaise aura à cœur de vaincre enfin le signe indien et de faire son apparition aux côtés des vainqueurs de la prestigieuse compétition africaine. Cela passera par un succès ce dimanche face auxqui s’invitent dans le carré final africain pour la première fois depuis 15 ans. Face à une valeureuse formation tunisienne, tombeuse du(1-1, 5-4 tab) et de(3-0) lors des tours précédents, la mission s’apparentera à tout sauf à une sinécure pouret ses partenaires. Elle l’est d’autant plus, quand on sait que les Sénégalais n'ont battu les Tunisiens qu'à une seule reprise en cinq confrontations à la(3 nuls et 1 revers). C’était lors de la phase de groupes enauAlfred Gomis - Youssouf Sabaly, Kaliou Koulibaly, Cheikhou Kouyaté (C),Lamine Gassama - Pape Alioune Ndiaye, Idrissa Gana Gueye, Henri Saivet - Sadio Mané, Mbaye Niang, Ismaïla Sarr.Mouez Hassen, Mohamed Dragher (Wajdi Kechrida), Dylan Bronn, Yassine Meriah, Oussema Haddadi, Ellyes Skhiri, Ghailane Chaalali, Ferjani Sassi, Wahbi Khazri, Youssef Msakni, Taha Yassine Khenissi.