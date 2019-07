Neymar : Des images de son entretien dérobées

Le feuilleton estival entretenu par Neymar n’en est plus à un rebondissement près. Attendue vendredi dernier, la diffusion de son entretien exclusif, le premier depuis le début de l’été, accordé à l’émission « Aqui na band » et réalisé jeudi était finalement repoussée à ce lundi.

Neymar de retour à l'entraînement avec le PSG ce lundi

Mais ce n’est pas tout. Le journaliste brésilien Joao Paulo Vergueiro, qui a réalisé l’interview, a révélé que des rushs ont été dérobés dans le véhicule où ils se trouvaient. « Elle contenait des informations importantes sur son avenir, a-t-il soufflé.» Des images ont été retournées en marge de son tournoi de Five organisé par Red Bull ce samedi.En attendant, la chaîne brésilienne Band TV a diffusé une partie de l'entretien sans grand intérêt, aucun des sujets d'actualité n'étant abordé.L'émission a invoqué le secret judiciaire pour justifier cette omission. Neymar s'est contenté d'évoquer le travail de sa fondation. « Je suis très fier d’aider tous ces enfants, de pouvoir donner autant d’opportunités à ces jeunes. C’est le plus beau but que j’aie jamais marqué dans ma vie. Quand j’arrive à l’Institut et que je vois tous ces enfants, ça me rend heureux! » Pour rappel, Neymar a fait son retour à l'entraînement avec le PSG ce lundi , avec au programme une reprise individualisée et un rendez-vous avec Leonardo pour évoquer son avenir.