🔴 PSG - Mercato: Neymar, l'incroyable revirement se confirme !

AnnoncĂ© sur le dĂ©part cet Ă©tĂ©, Blaise Matuidi a convaincu tout son monde depuis le dĂ©but de la saison. Au point que la Juventus Turin va s’activer pour faire prolonger le champion du monde français.

Tout va trĂšs vite dans la vie et plus que jamais dans le football.(Monaco, PSG). Avec l’arrivĂ©e d’Aaron Ramsey et Adrien Rabiot en plus d’un nouveau coach sur le banc de la Juventus Turin, peu de personnes donnait cher de la peau du champion du monde. Il a mĂȘme Ă©tĂ© question que l’ancien StĂ©phanois ne soit pas inscrit sur la liste des joueurs retenus pour participer Ă la phase de poule de la Ligue des Champions. Au cours du mois de septembre et aprĂšs un dĂ©but de saison rĂ©ussi, Matuidi a tenu Ă dĂ©mentir toutes ces rumeurs.. DĂ©criĂ©, Blaise Matuidi a une nouvelle fois rĂ©pondu sur le terrain et ses bonnes performances ont convaincu Sarri et les dirigeants turinois. D’aprĂšs le Corriere dello Sport, l’idĂ©e est de rapidement entrĂ© en discussions avec Mino Raiola afin de prolonger le contrat du Français qui se termine en juin prochain.