Newcastle : Willems arrive en prêt (officiel)

Retrouvez les compositions d’équipes probables du PSG et de Rennes, deux équipes qui s’affrontent ce samedi pour le compte du Trophée des Champions.

Une flopée d'absences pour Stéphan

, Thomas Tuchel, l’entraîneur du Paris Saint-Germain, va présenter une équipe inédite lors de l’affiche de samedi après-midi contre le Stade Rennais (Trophée des Champions). Alors que Meunier et Bernat sont partis pour occuper les côtés de la défense parisien, Kehrer pourrait être associé à Diallo en charnière, l’ancien joueur de Monaco, de Mayence et de Dortmund ayant été recruté cet été pour 32 M€ (hors bonus). Au milieu de terrain, Marquinhos devrait être épaulé par Verratti et Herrera (ex-Manchester United). Pour ce qui concerne le secteur offensif, Mbappé et l'ancien Sévillan Sarabia devraient être en charge d’animer les couloirs, Cavani s’occupant de l’axe.Du côté des Bretons, Julien Stéphan doit composer avec une flopée d’absences . Quelques cadres vont débuter (Da Silva, Grenier, Bourigeaud, Tait), mais le coach rennais va être contraint de jouer la carte des jeunes. Boey, Nyamsi ou encore Camavinga sont ainsi pressentis dans le onze de départ des Rouge et Noir. « Ce n’est pas évident, a indiqué le successeur de Sabri Lamouchi en conférence de presse. On a un groupe incomplet. Alors que nous ne sommes arrivés que jeudi, le PSG est là depuis dix jours. Nous n’avons pas non plus l’habitude de ce climat très humide qui va avoir des répercussions sur les organismes. Le terrain lourd pourrait se dégrader rapidement. Nous n’avons pas le choix, les conditions sont ainsi faites. Les joueurs doivent très vite s’acclimater. On verra demain (samedi) dans quelle mesure ça nous pose des problèmes ou pas.Mais cela reste un magnifique privilège d’être là et de disputer ce Trophée des champions. C’est une fierté. Nous sommes ravis d’être ici et de pouvoir vivre ce moment nouveau pour le club qui va permettre à tout le monde de continuer à grandir. J'en suis certain. »: Areola – Meunier, Kehrer, Ab.Diallo, Bernat – Herrera, Marquinhos (cap), Verratti – Sarabia, Cavani, Mbappé: Salin – Boey, Nyamsi, Da Silva (cap), Maouassa – Léa-Siliki, Grenier, Camavinga – Bourigeaud, Hunou, Tait