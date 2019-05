Newcastle racheté… par le cousin du propriétaire de City ?

Selon les informations du Sun, Newcastle aurait été racheté par un milliardaire émirati, qui n’est autre que le cousin du Cheikh Mansour, le propriétaire de Manchester City.

Un changement radical ?

Newcastle va-t-il redevenir l’une des puissances majeures de Premier League ? Il pourrait en tout cas en avoir les moyens. D’après les informations du Sun, le club aux quatre titres de champion d’Angleterre serait en passe d’être racheté par le Cheikh Khaled bin Zayed Al Nahyan, membre de la famille de l’émirat d’Abou Dabi et… cousin de Mansour bin Zayed Al Nahyan, propriétaire de Manchester City. Selon le média britannique, la vente a été bouclée autour d’une somme avoisinant les 350 millions de livres, soit près de 400 millions d’euros, et aurait été soumise pour validation à la Premier League.Il y a moins d’un an, l’investisseur avait tenté de s’offrir Liverpool, mais son offre, évaluée à 2,2 milliards d’euros, avait été refusée. C’est là une preuve qu’il dispose lui aussi d’une manne financière colossale et capable de chambouler encore un peu plus l’équilibre actuel du championnat d’Angleterre. L’actuel propriétaire des Magpies, Mike Ashley, avait pris les commandes du club en 2007, et avait donc accompagné sa relégation en Championship puis son retour en Premier League. Sur le marché des transferts, il n’a jamais cédé à l’explosion des montants puisque le plus gros investissement de son mandat demeure Miguel Almiron, acheté l’été dernier pour 24 millions d’euros, soit un de moins que Michael Owen, arrivée en 2006 et toujours recrue la plus chère de l’histoire des Toons.