Newcastle casse sa tirelire pour Joelinton (Hoffenheim)

Le groupe du PSG pour la tournée en Chine:

Au cœur des rumeurs Mercato depuis de longues semaines, Neymar est encore loin d’avoir quitté le PSG. Et va donc effectuer normalement la préparation parisienne, ou du moins ses débuts. Le Brésilien fait en effet partie du groupe de 28 joueurs qui s’est envolé mardi après-midi pour la Chine, où le club francilien va effectuer sa préparation et disputer le Trophée des Champions contre Rennes, le samedi 3 août, à Shenzhen. Edinson Cavani, tout juste rentré à Paris et Kevin Trapp, sur le départ, sont également du voyage. Cinq éléments rejoindront, eux, le groupe directement en Asie, le 31 juillet prochain, après leur participation à la Copa America ou à la Coupe d’Afrique des nations. Il s’agit de Thiago Silva, Marquinhos, Angel Di Maria, Leandro Paredes et Eric Maxim Choupo-Moting. Ce sera donc sans ces joueurs que Paris affrontera l’Inter Milan à Macao, le 27 juillet. A noter également la présence de plusieurs jeunes joueurs dans ce large groupe.Aouchiche, Areola, Bakker, Bernat, Bulka, Cavani, Dagba, Diallo, Draxler, Guclu, Hemans, Herrera, Innocent, Jesé, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa, Kouassi, Mbappé, Mbe Soh, Meunier, Neymar, Nsoki, Sarabia, Toufiqui, Trapp, Verratti, Zagre, Choupo-Moting (31 juillet), Di Maria (31 juillet), Marquinhos (31 juillet), Paredes (31 juillet), Thiago Silva (31 juillet)