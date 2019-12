Neto gardera la cage du Barça pendant la Supercoupe

Le Boxing Day en 1963 : 66 buts en 10 matchs. Magie de Noël. pic.twitter.com/zfTwkejxIG — JustFoot (@JustFootLive) 26 décembre 2017

La roue Tourne, Ou presque !

Non seulement les 10 meilleurs matchs de cette saison n'ont pas produit un seul match sans but, mais seulement deux équipes de la division n'ont pas réussi à marquer. Il y avait de grosses victoires pour Chelsea (5-1 à Blackpool), Burnley (6-1 à domicile contre Manchester United grâce à quatre buts d'Andy Lochhead), et Liverpool (6-1 à domicile contre Stoke, avec Roger Hunt qui marquait aussi quatre) mais ils pâlissent dans l'insignifiance à côté de certains des scores les plus fous de la journée.Les plus remarquables étaient Fulham, qui a passé 10 (DIX!) Ipswich Town à Craven Cottage, dont quatre de Graham Leggat. Blackburn, quant à lui, était sans doute plus impressionnant, gagnant 8-2 après avoir voyagé à Londres pour affronter West Ham. Il y avait deux nuls 3-3, entre Nottingham Forest et Sheffield United et Wolves et Aston Villa, et West Brom et Spurs sont allés encore une fois, en tirant quatre chacun.Ce qui est peut-être encore plus remarquable, c'est que, deux jours plus tard, tous les clubs ont joué le jeu inversé, produisant des résultats très contrastés. Non seulement United a renversé sa défaite face à Burnley, mais ils se sont affrontés en battant le filet neuf, ce qui leur a permis de gagner 5-1 à Old Trafford. West a vengé sa défaite de six buts à domicile en remportant une victoire 3: 1 contre Ewood Park, alors qu'Ipswich a rattrapé sa défaite record en battant cette même équipe de Fulham 4-2. Les vrais fouilleurs de la période festive de cette année étaient Everton, qui allait perdre 2-0 à Leicester le lendemain de Noël, puis 3-0 contre la même équipe à domicile le 28. Ils ont cependant réussi à terminer troisième à la fin de la saison, derrière Liverpool et Manchester United.