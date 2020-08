National : Le derby bastais en clôture de la 2eme journée

Une semaine après la reprise du championnat de National, le FC Bastia-Borgo et le SC Bastia s'affrontent ce lundi en clôture de la 2eme journée. Pour ce premier derby bastiais qui s'annonce bouillant, les enjeux sont déjà de taille.

Le derby en ligne de mire

Après un duel intéressant en National 2 face à Sedan et un changement d'entraîneur en cours d'année (Mathieu Chabert a remplacé Stéphane Rossi), le Sporting Club de Bastia a validé son accession à l'échelon supérieur. Pour le club comme pour la ville, cette montée sonne comme une bouffée d'air frais après les difficultés des saisons passées. Quasi mort en juin 2017, le SCB qui venait de descendre en Ligue 2, avait été rétrogradé en National avant de perdre son statut professionnel en août de la même année. Et comme si cela ne suffisait pas, les Bastais avaient connu une liquidation judiciaire et un nouveau départ en National 3 avec deux nouveaux actionnaires. Mais depuis un an maintenant, le club se porte mieux et sa présence en National cette saison, est là pour en témoigner. Le SC Bastia rêve de retrouver le monde professionnel, au moins en Ligue 2 et ce n'est un secret pour personne comme le confirme Mathieu Chabert à FranceInfo :Le ton est donné pour cet exercice 2020-2021.Désigné comme l'un des favoris du championnat malgré son statut de promu, le SC Bastia s'est idéalement lancé lors de la première journée disputée vendredi et lundi derniers. Face au Red Star, les Bastiais ont dominé de bout en bout le match pour s'imposer 5-3 grâce à des réalisations de Schur (3'), Da Silva (23', 49'), Guidi (61') et Robic sur penalty (68'). Des débuts quasi parfaits comme l'a souligné Mathieu Chabert à la fin du match :Une victoire et des buts qui ont permis au SCB de devancer les autres vainqueurs de la journée, l'US Concarneau, le Stade Briochin, l'US Boulogne et le Stade Lavallois, au classement général à la différence de buts. Lundi prochain, pour son deuxième rendez-vous à l'extérieur, les Bastiais ne feront pas un long voyage puisque c'est le derby contre Bastia-Borgo qui se profile. Leur adversaire, qui était déjà présent en National l'an passé (13eme sur 18 au moment de l'arrêt de la saison) n'a pas pu mieux faire qu'un nul (0-0) à Créteil vendredi. Cette rencontre peut déjà être un moyen pour l'ancien coach de Béziers de mettre la pression sur les autres équipes en cas de nouvelle bonne performance au complexe sportif de Borgo et s'adjuger ainsi, la primauté de l'île de Beauté au moins jusqu'au match retour.US Boulogne CO - Red Star FC / Bourg-en-Bresse 01 - FC Annecy / FC Villefranche Beaujolais - SO Cholet / Le Mans FC - Quevilly Rouen Métropole / US Créteil - US Orléans Loiret / FC Sète 34 - SC Lyon / Stade Lavallois - US Avranches / US Concarneau - Stade Briochin.FC Bastia-Borgo - SC Bastia.