National : 6500 spectateurs autorisés à Bastia

Ancien joueur du Paris Saint-Germain et proche du club francilien, Jérôme Rothen estime que le recrutement de Lionel Messi ne serait pas judicieux.

Le feuilleton secoue la planète football depuis quelques jours : Lionel Messi souhaite quitter son club de toujours, le FC Barcelone. Et à en croire les informations de L’Équipe, le natif de Rosario aurait opté pour Manchester City, où il rejoindrait son mentor, Pep Guardiola. Tout sauf une mauvaise chose pour le Paris Saint-Germain, selon Jérôme Rothen.

"Si tu mets tout sur Messi et que ça t'empêche de renforcer tes points faibles..."

Ancien joueur du club de la capitale, l'actuel consultant de RMC a mi le doigt sur les conséquences qu'un tel transfert pourrait engendrer. Sur le plan économique, d'abord, mais également d'un point de vue collectif. « Si tu mets tout sur Messi et que ça t’empêche de renforcer les points faibles du PSG… Dans ce cas, il ne faut pas le faire. Tu sais qu’avec lui, dans tous les cas, ta masse salariale va exploser. Un trio Mbappé, Neymar et Messi pour oublier le reste ? La preuve que non, Di Maria, ce n’est pas non plus un lapin de trois semaines. C’est un joueur qui a gagné la Ligue des Champions, qui avait été élu homme du match d’une finale avec le Real, il a cette expérience des grands matchs même s’il est passé à côté dimanche. »

"Ce n'est pas sûr que le PSG soit meilleur avec Messi"

« Les manques ne sont pas dans le secteur offensif du PSG, a continué l'ancien gaucher, prenant le contre-pied de nombreux observateurs ou supporters. Ils sont au milieu, au poste d’arrière-droit voire de latéral gauche. Il faut élargir le groupe. Quand tu vois la différence entre le Bayern, avec cet effectif impressionnant qui leur permet de faire entrer en jeu des champions du monde, il faut que le PSG se rapproche de ça. Le fait d’augmenter la masse salariale avec Messi, ça peut mettre tout ça en péril. Moi, je n’ai pas envie de voir ça », a lâché le fan parisien, sceptique sur la mentalité de l’Argentin.

« Après, même si Messi arrive dans un autre état d’esprit, ce ne sera pas l’enfant de Barcelone, peut-être qu’il arrivera à se remettre en question et à se fondre dans le collectif. Le collectif, c’est le plus important pour gagner une Ligue des Champions, et le PSG a réussi à corriger des choses, il ne faudrait pas aussi mettre en péril ce qui a été bien fait sur les derniers mois. Ce n’est pas sûr que le PSG soit meilleur avec Messi ».