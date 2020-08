National 1 : le derby de Bastia s'achève sur un nul

Didier Deschamps est revenu sur la convocation d'Adrien Rabiot pour les matchs de l’Équipe de France lors de la Ligue des Nations, contre la Suède et la Croatie. Il va avoir une conversation avec le joueur de la Juventus Turin.

Rabiot, pas un cas à part, selon Deschamps

Le dernier match de l’Équipe de France de Didier Deschamps date du 17 novembre dernier, avec un succès 2-0 obtenu contre l'Albanie. Mais la rentrée est là pour les Bleus. Dans le cadre de la Ligue des nations, la sélection tricolore affrontera la Suède, ce samedi, avant de défier la Croatie, mardi 8 septembre.Adrien Rabiot, le milieu de terrain de la Juventus Turin, a été convoqué dans le groupe pour les rencontres. Avant cette convocation, il avait eu un passif avec les Bleus.sous le maillot de la France.Lors du point presse diffusé sur Youtube, Didier Deschamps a assuré qu'il allait avoir une conversation avec Rabiot, sans toutefois exiger des excuses. "Je parlerais avec Adrien comme avec la totalité des joueurs. Ce n'est pas un cas à part. Ça peut prendre plus de temps avec certains qu'avec d'autres. La teneur de notre discussion, je n'ai pas à en parler. Ce sera une discussion entre un sélectionneur et son joueur.. On ne peut pas revenir en arrière."Je ne lui demande rien, je ne vais pas lui demander plus. On discutera, on parlera. Certainement il attend des réponses qu'il attendait plus tôt. Le plus important c'est ce qu'on peut se dire en tête à tête avec chaque joueur, mais je ne demande et n’attends rien.On fera le point", a commenté le sélectionneur des Bleus.