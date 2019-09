National 1 : Dunkerque reste aux commandes malgré son nul

Génération Foot est actuellement en Egypte pour le match retour de la ligue des champions contre le Zamalek. Cependant, à la surprise des Académiciens, le match est repoussé et délocalisé. Ce qui n’est pas du goût des dirigeants de Génération Foot.

Arrivée en Egypte, Génération Foot a reçu un courrier. Dans cette missive, Zamalek informe aux Sénégalais que le match est repoussé au dimanche 29 septembre et délocalisé à Alexandrie alors que le match était initialement prévu au Caire, le samedi 28. Ces changements de dernières minutes n’ont pas plu aux dirigeants de Génération Foot. Ces derniers ont opposé un niet catégorique.