Nasri est porté disparu à Anderlecht

Lors d'un live Instagram avec Yannick Loemba, un international du Congo-Brazzaville, l'ancien capitaine de la RD Congo, Mulumbu, n'a pas gardé sa langue dans sa poche. L'ancien Parisien pense que "Christian n'sengi c'est un très bon Directeur Technique National. Il connaît bien le foot, il a une bonne vision et nous les joueurs, nous le supportons à fond." Et quand il s'agit de Florent Ibenge, il ne mâche pas ses mots : « Ibenge avait bien commencé mais il est resté deux ans de trop à la tête de la sélection. Quand on se fait éliminer par la Tunisie pour la Coupe du Monde, les choix du coach nous ont tués. Je me suis assis par terre, et je n'en revenais pas qu'on soit éliminés. » « Avec l'équipe qu'on avait, la 3e place de la CAN 2015 n'était pas suffisante. On aurait dû gagner quelque chose ou au moins aller en finale d'une CAN. Il y avait une belle cohésion entre les anciens et les nouveaux et on n'a rien gagné ! C'est dommage », a-t-il ajouté dans des propos relayés par Léopard Learder Foot. Mulumbu a également évoqué le sujet chaud des binationaux, qui ont du mal à s'intégrer : « Il est normal que les binationaux aient du mal en Afrique à leurs débuts. Les terrains sont compliqués, il ne faut pas jouer au foot. Faut jouer simple et dur sur l'homme. Il faut attendre la CAN pour pouvoir jouer au foot sur des bons terrains et des bonnes conditions. Autrement c'est compliqué mais avec le temps on s'y fait. » Un autre Léopard n'est pas allé de mille chemins et a fustigé Ibenge. Il s'agit du latéral gauche de West Ham, Arthur Masuaku. « Avec Ibenge, c'était mal, une blague. C'était une parodie », a lancé l'ancien joueur de l'Olympiacos dans un échange téléphonique avec Yannick Loema. « La structure s'est améliorée. Ce staff est mieux avec l'arrivée de Christopher Oualembo, Christian N'sengi, etc. Ça parle football, puisque qu'ils ont ramené des gens compétents, qui ont un certain vécu footballistique. Ça change tout. On ne demandait pas la lune, mais un minimum. Et maintenant ça va », a-t-il expliqué.