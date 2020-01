Serie A (21e J): Naples - Juventus en direct

Si leconnaît récemment une période mouvementée sur le plan sportif, avec notamment la récente éviction de son coach, l’écurie catalane n’a pas d’égal lorsqu’ils s’agit d’engranger des revenus. En effet, et comme l’a révélé cette semaine le célèbre cabinet mondial de prestations de services d’audit, fiscaux et de conseil, les "Blaugrana" viennent d’établir la saison écoulée un nouveau record en terme de recettes en générant plus de, soitde plus que leur grands rivaux "Merengue" sur la même période. Club le plus riche du monde lors de l’exercice 2017/2018, lese place désormais deuxième avec près de. Les deux mastodontes du football mondial échangent ainsi leurs positions par rapport à la même étude publiée enSans grande surprise, la troisième place du podium est occupée par. Le club mancunien conserve sa place au classement annuel deavec pas moins dede revenus. Les "Red Devils" demeurent le club britannique le mieux classé de l'étude, même si le cabinet d'audit affirme qu'ils devraient perdre cette position de leader l'année prochaine au bénéfice de, champion d’Europe en titre. A lire aussi >> Le Top 10 des joueurs africains les plus chers de l’histoire Il convient de noter également qu’au total, lesont généré un chiffre d'affaires record de(contre 5,4 milliards d'euros en 2018). Soit une hausse deen douze mois.1) FC Barcelone (+1) : 840,8 M€ 2) Real Madrid (-1) : 757,3 M€ 3) Manchester United (=) : 711,5 M€ 4) Bayern Munich (=) : 660,1 M€ 5) Paris Saint-Germain (+1) : 635,9 M€ 6) Manchester City (-1) : 610,6 M€ 7) Liverpool FC (=) : 604,7 M€ 8) Tottenham Hotspur (+2) : 521,1 M€ 9) Chelsea FC (-1) : 513,1 M€ 10) Juventus Turin (+1) : 459,7 M€