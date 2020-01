Naples : Une nouvelle recrue part directement en prêt

[#PL🇬🇧] Serge Aurier explique pourquoi il regrette ses erreurs au PSG 🗣 (@TeleFootball) pic.twitter.com/r8kSnQuOdZ — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) 17 janvier 2020

« Bien sûr, je regrette mes erreurs car ce n’est pas moi. Ma famille, quand elle me parlait de ça, me disait : "ce n’est pas toi". Ils me disaient qu’ils ne pouvaient pas comprendre car ce n’était pas moi. Maintenant, j’essaye de faire attention. J’ai fait des erreurs car j’étais jeune. Maintenant, je vais mieux. J’ai une fille et ma vie a changé. En Angleterre, les gens sont seulement intéressés par mon football et c’est mieux pour moi. Je suis de Paris et quand vous êtes de Paris et que vous jouez pour le PSG, ce n’est pas vraiment bien car vous avez vos bons amis, vos mauvais amis et vous les mettez tous dans le même sac. Vous ne voulez pas quitter vos amis car ensuite ils disent : "ah ce gars a changé". C’est vraiment difficile de travailler sérieusement. Ici, je suis bien. J’ai de bons amis et je ne sors pas trop ». Actuellement à Tottenham, l'Ivoirien est en train de faire bonne figure avec le club Londonien. A lire aussi >> Liverpool : quand Serge Aurier encense Sadio Mané