Naples : Un rachat par la famille Al-Thani, propriétaire du PSG ?

Zlatan Ibrahimovic a annoncé mercredi son départ du Los Angeles Galaxy avec un message dont il a le secret. « Je suis venu, j’ai vu, j’ai vaincu », a notamment écrit l’attaquant suédois, qui repart pourtant de Major League Soccer sans titre supplémentaire à son palmarès.

I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans - you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues...Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr