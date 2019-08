Naples sur Morgan Sanson (OM) ?

Alors que Hakan Calhanoglu intéresserait Galatasaray et Leipzig, le milieu du Milan AC pourrait donc quitter la Lombardie cet été, d'après La Gazzetta dello Sport.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le Milan AC, le milieu de terrain offensif international turc Hakan Calhanoglu (25 ans) pourrait bouger lors de ce Mercato d’été. L’ancien joueur de Leverkusen et Hambourg n’aurait pas spécialement envie de bouger, mais les Rossoneri seraient vendeurs pour 18-20 M€, a-t-on appris chez nos confrères de La Gazzetta dello Sport. Leipzig et Galatasaray seraient sur la piste du natif de Manheim, qui avait été recruté pour un peu plus de 21 M€ (hors bonus) il y a deux ans.