Naples officialise enfin l’arrivée d’Eljif Elmas

TRAPP SUR LE DÉPART, QUEL RÔLE POUR BULKA ?

Il est tchèque, mesure 1,91m et joue depuis un an à Newcastle. Le nom de Martin Dubravka ne parle pas à grand-monde dans le football français, mais les supporters du Paris Saint-Germain vont peut-être devoir apprendre à mieux le connaître. Car d’après les informations de Kicker,Âgé de 30 ans, l’ancien portier du Sparta Prague sort d’une belle saison en Premier League, où il n’a manqué aucun match de Magpies en 2018-19. Son contrat en Angleterre court jusqu’en 2022, maisSi l’Allemagne s’intéresse de près à cette possible mutation, c’est parce qu’elle influera directement sur l’avenir de Kevin Trapp.Le gardien allemand a retrouvé Paris depuis plusieurs semaines après son prêt d’une saison à l’Eintracht Francfort. Le club de Bundesliga espère le faire revenir, même si les récentes déclarations de Leonardo ne vont pas dans ce sens. L’arrivée d’un nouveau gardien dans la capitale pourrait à nouveau changer la donne, et Kicker indique que l’optimisme est à nouveau de mise chez les dirigeants de l’Eintracht. Ces derniers jours, il était aussi question d’une offre imminente de Porto. En tout cas, l’été est décidément très agité pour les gardiens parisiens. Gianluigi Buffon n’a pas été conservé et est retourné à la Juventus Turin, tandis que le jeune Marcin Bulka est arrivé en provenance de Chelsea. A propos du Polonais, on ne sait toujours pas si le PSG le considère comme un numéro deux ou un numéro trois, et on ne l’a toujours pas vu à l’œuvre en amical à cause d’une blessure à la main.