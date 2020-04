Naples ne lâche pas Cavani

Entre amoureux de, et férus de ballon rond, on se disait souvent ‘’ imaginez si dans la vie, le Football n’existait pas ? ‘’, à quoi notre existence ressemblerait ? Et on en rigolait, car cela relevait de l’absurde, de l’irréel, de l’inconcevable, et pourtant…. Nous voilà au mois d’avril, moment phare de saison de foot, où on atteignait les quarts et demi-finales de Ligue des Champions… Où peut être, à part la Ligue 1 Française, et le Calcio,où l’attribution de champion était actée…le football atteignait ailleurs son paroxysme… Oui, le Football est en arrêt, hormis en Biélorussie et au Nicaragua…nos stars sont chez eux, confinés, et on s’est mis tous, faute de football, à cuisiner des plats souvent ratés, avec un sentiment amer, profond dans nos cœurs, celui d’une détresse inattendue car quelque chose n’est pas là…. Quelque chose qui nous est vitale : qui ne veut pas d’un doublé de Mané en ce moment, où un Hat Trick de Messi, ou bien une énième détente de Ronaldo ? Qui sortira vainqueur entre le City de Guardiola et le Real de Zizou en C1 cette saison? Et en Afrique alors ? Ahly ou Zamalek ? Wydad ou Raja ? Mazembe ou…Mazembe ? En attendant, tout comme vous, nous, l’équipe Orange Football Club, sommes peinés, attendant la fin de ce calvaire nommé Corona, pour retrouver un bonheur qui semble déjà lointain… Nous avons déjà été privés de l’Euro 2020, des JO, mais imaginez l’année 2021, avec au menu : la CAN 2021, l’Euro, les Jeux Olympiques, et toutes les autres compétitions qu'on adore, car oui, nous vaincrons ! Vive le football, restez chez vous, car on vous aime, et on veut se retrouver, ensemble, ici... !