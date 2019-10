Naples : Koulibaly revient sur l'épisode Lukaku avec le racsisme

« Gueye, c’est quelqu’un qui va aider un vestiaire, plutôt que le diviser, même si ça doit lui coûter. Au Sénégal, il a rapidement démontré son leadership, même si ce n’est pas le joueur qui s’exprime le plus. Mais il accueille les nouveaux joueurs et adopte un discours de sage. Il a un caractère bien trempé et s’il réussit à s’imposer dans un club avec des stars comme le PSG, ce n’est pas dû qu’à ses qualités de footballeur, mais aussi parce qu’il a une forte personnalité », a-t-il révélé dans les colonnes du journal Le Parisien. « Tout le monde parle de ses qualités de relayeur, moins de celles de récupérateur, mais pour moi c’est une erreur. Bien sûr, il aime apporter le surnombre, faire la dernière passe, mais je sais qu’il est très bon dans ce rôle de sentinelle. On l’a vu contre le Real Madrid. Il arrive à lire les trajectoires et est aussi capable d’aller récupérer les ballons dans les pieds de l’adversaire. S’il avait quasiment les mêmes stats que N’Golo Kanté en Angleterre, ce n’était pas pour rien », a-t-il conclu. Jimmy Adjovi-Bocco fait partie des fondateurs de l’Institut Diambars. Une académie de football qui a révélé plusieurs joueurs dont l’ancien d’Everton.