Naples : Kalidou Koulibaly élu meilleur défenseur de la Serie A

Yacine Brahimi : « Après mon départ de Porto, j’ai ressenti le besoin de changer, d’avoir quelque chose de nouveau dans ma vie professionnelle et personnelle. Certaines choses sont beaucoup plus importantes pour moi que d’autres et c’est pourquoi j’ai décidé de venir au Qatar. » pic.twitter.com/eO2EqDDxJK — Dragão France 🇫🇷 (@DragaoFrance) 23 août 2019

Le champion d'Afrique a indiqué : "La chose que je peux promettre ; c'est de donner le maximum pour mon équipe et pour les supporter. J'espère gagner le plus de match possible et surtout remporter des trophées. Je donnerai le maximum et j'ai confiance en mes coéquipiers, j'espère qu'on pourra réaliser une très grande saison et qu'on pourra se qualifier pour la Ligue des Champions." "La préparation se passe très bien. On est tous concentré sur le même objectif qui est de très bien commencer le championnat. On s'entraîne bien avec beaucoup d'intensité. J'ai la chance de m'entendre avec un peu mieux avec certains joueurs de l'équipe, ils ont facilité mon intégration j'espère qu'on va continuer sur ce rythme-la." "Après le FC Porto, j'avais besoin de changer d'avoir quelque chose de nouveau pour ma vie professionnelle ainsi que ma vie personnelle. Il y a des choses pour moi qui étaient beaucoup plus importantes que d'autres ; c'est pour ces raisons-là que j'ai choisi de venir au Qatar. Sans perdre de vue mon but principal qui est de gagner, j'espère gagner le titre avec Al-Rayyan et gagner le plus de titre possible." "On se voit en sélection avec Baghdad Bounedjah, Sofiane Hanni et Adlene Guedioura. C'est une bonne chose que d’avoir beaucoup d'Algériens ici. Ça me facilite aussi les choses, je suis très très content et j'espère qu'à l'avenir il y aura encore plus de joueurs de la sélection algérienne."