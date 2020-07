Naples : Kalidou Koulibaly demande que la VAR aide les joueurs

Éligible pour les sélections française, sénégalaise et guinéenne, Bouna Sarr, le latéral droit marseillais, n’a pas encore pris sa décision et souhaite « prendre son temps. »

« Vous verrez, vous serez surpris »

Il y a quelques mois de cela, son nom avait circulé pour rejoindre l’équipe de France. À l’automne 2018, Bouna Sarr avait même reçu une présélection de la part de Didier Deschamps. Cependant, le joueur de 27 ans est aussi éligible pour rejoindre la sélection guinéenne et sénégalaise. Aliou Cissé, sélectionneur des Lions de la Teranga, avait même pensé à l’ancien Messin au moment de construire son groupe de 23 joueurs pour disputer le Mondial en Russie en 2018. Mais le joueur formé à Lyon ne semble pas se précipiter au moment de faire son choix. « J’ai zéro regret dans le sens où j’ai toujours assumé mes décisions et je me suis toujours donné du temps pour les prendre. C’est vrai que ça ne plaît peut-être pas à certaines personnes qui sont dans une logique de court terme. Moi, je vois les choses différemment. On n’a pas à me presser, à me bousculer pour prendre une décision », a ainsi déclaré Sarr dans une interview accordée à La Provence ce lundi.Si le joueur avait déclaré « rêver de l’équipe de France », Sarr ne ferme aucune porte. « Je n’ai pas envie de m’éterniser, c’est sujet à polémiques. J’assume de prendre mon temps. Tant pis si les gens estiment que je suis en retard. Je prendrai une décision quand il le faudra, j’ai déjà ma petite idée, mais je n’ai pas envie d’en parler pour ne pas créer de remous. Mais j’en prendrai une en temps voulu, et peut-être quand vous ne vous y attendrez pas ! Vous verrez, vous serez surpris. » À l’aube de sa 6eme saison du côté de l’Olympique de Marseille, Bouna Sarr est à un moment important dans sa carrière. Alors qu’il s’apprête à disputer, pour la première fois, la Ligue des Champions, l’ancien Messin pourrait par la même occasion connaitre ses premières minutes en match international. Pour quelle nation ? Le suspense reste entier…