Naples : Grave blessure pour Malcuit

BUFFON A CHOISI LE PSG POUR SA FIERTÉ PERSONNELLE

« J’AI FORCÉ LA MAIN AU PSG POUR PARTIR » GIGI BUFFON

Après une aventure d’un an loin de son pays, Gianluigi Buffon a décidé de retourner à la Juventus. Passé au PSG (2018-2019), le gardien italien a expliqué dans l’émission Tiki Taka sur Italia 1 pourquoi il avait accepté de rejoindre le club parisien. Mais aussi pourquoi il avait décidé de retourner à Turin.« Je ne pouvais pas ne pas accepter la proposition sportive et économique du PSG, parce qu’à 40 ans, quand un joueur qui avait presque décidé de prendre sa retraite est approché par une telle équipe, il y a une question de fierté, personnelle et en tant qu’athlète, a-t-il confié. Je ne pouvais pas dire non. Aussi carsortir de ma zone de confort et vivre une expérience différente. »Au cours de la saison 2018-2019, Gianluigi Buffon a joué en alternance avec Alphone Areola . Mais alors que le PSG lui proposait une année de contrat supplémentaire, il a préféré retourner dans le club où il a joué 17 ans, la Juventus Turin. « Mon retour ? La principale raison est que j’arrivais à 41 ans, etc’est plus juste ainsi. La Juve m’a fait une proposition correcte , je n’ai pas réfléchi deux fois. » Depuis son retour à la Juve, Buffon a disputé trois matchs de championnat. La légende italienne occupe désormais le poste de gardien numéro 2, le Polonais Wojciech Szczesny est titulaire.