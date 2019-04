Naples - Faouzi Ghoulam : « Un début difficile avec Ancelotti »

Le joueur de 22 ans devrait jouer un rôle clé dans sa première participation à une phase finale de la CAN 2019. Il affiche des grandes ambitions pour l'épreuve qui aura lieu en Egypte. « J’ai vu certains de ses temps forts de 1994 et ce serait bien d’y parvenir aussi. Je suis excité, j’ai toujours rêvé de participer et de représenter mon pays à la Coupe d’Afrique des Nations, mais ce ne sera pas facile pour nous en Égypte. Les deux rêves deviennent réalité, j’espère pouvoir jouer en Egypte. » Iwobi a fait ses débuts au Nigeria lors d’un match amical contre la République démocratique du Congo (RDC) en Belgique en 2015. Il compte 27 apparitions avec les Super Eagles, mais admet qu’il en apprend toujours plus sur la passion des supporters nigérians pour le football. Iwobi, qui a marqué le but qualificatif du Nigeria pour la Coupe du Monde Russie 2018, a ajouté qu’il avait apprécié la façon dont les fans le comparaient à son oncle Jay Jay Okocha. « Je pensais comprendre ce que voulait dire jouer pour le Nigeria, mais plus je joue au Nigeria et plus je retourne chez moi, plus ils [les fans] me font croire plus grand que je n’en ai toujours rêvé », a-t- il ajouté. A lire aussi >> Arsenal : le geste qui manque de classe d'Alex Iwobi devant Hamari Traoré