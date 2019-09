Naples - Faouzi Ghoulam : « J'ai besoin de temps de jeu »

Le défenseur de 28 ans a déclaré avoir besoin de temps de jeu : « Je me sens très bien, j'ai besoin de temps de jeu pour reprendre confiance en moi, mais je me sens bien. C'est toujours facile de jouer avec Kalidou Koulibaly à mes côtés ».Concernant la victoire, l’ancien stéphanois a indiqué : « C'était important de gagner aujourd'hui, il faisait chaud et nous avons essayé de les faire courir. Nous avons inscrit un but rapidement ce qui nous a ouvert le jeu ».Enfin, il a parlé du plan tactique de Carlo Ancelotti : « C’est vrai que par rapport à l’année dernière, nous sommes plus conscients de ce que veut l’entraîneur ».Le latéral gauche algérien a pris part à l’ensemble de la rencontre, il retrouve désormais ses marques au sein de l’effectif napolitain après un début de saison difficile.