Naples : Des offres pour Dries Mertens et José Callejon

Leonardo Jardim, l’entraîneur de Monaco, a retenu un groupe de 20 joueurs pour affronter Reims, samedi soir. Wissam Ben Yedder et Islam Slimani sont « out ».

Coup dur pour l’ASM. Alors que Leonardo Jardim a retenu un groupe de vingt joueurs pour l’affiche de samedi soir contre Reims (6eme journée de Ligue 1), Wissam Ben Yedder (hanche) et Islam Slimani (mollet) sont officiellement forfait. Keita Baldé, Henry Onyekuru, Gelson Martins et Jean-Kevin Augustin sont disponibles, mais le club de la Principauté ne se déplace clairement pas dans les meilleures conditions pour un rendez-vous qui s'annonce d'ores et déjà importantissime. « Cette semaine, il y a eu beaucoup de travail, a indiqué jeudi le coach monégasque en conférence de presse. On a partagé des moments avec les joueurs pour les écouter et avoir leurs ressentis. Oleg Petrov a aussi parlé avec eux pour faire passer le message qu’on croit en cet effectif, qu’ils sont capables de relever cet objectif.Ils ont connu avec nous des grands moments avec le titre. Ils ont des raisons d’être mécontents. Je pense qu’on a de bons supporters qui nous ont soutenus. Nous sommes autant mécontents qu’eux de cette situation. On a des joueurs avec de l’expérience et des qualités. Nous ne sommes pas encore un collectif, nous travaillons dans ce sens-là. Je suis là pour faire une équipe compétitive. On a encore besoin de travailler sur les dispositifs notamment. Le groupe final n’a fait que cinq, six entrainements ensemble. On va essayer de trouver un équilibre. Il faut oublier le passé, le plus important c’est le présent et de gagner des matchs. Dans le football, c’est plus facile de progresser avec les victoires. »