Naples confirme le départ de Raul Albiol pour Villarreal

Battus deux fois par l'Ouganda et l'Egypte, les Léopards se sont réveillés en écrasant le Zimbabwe (4-0) lors de la troisième journée. Une victoire qui a permis aux Léopards de soigner leur différence de buts et de se qualifier parmi les quatre meilleurs troisièmes. A trois jours de son huitième de finale contre le Madagascar, la RD Congo pourrait être disqualifiée à cause d'une affaire de corruption. La source indique que la CAF aurait ouvert une enquête sur une affaire qui concerne les Léopards, les Warriors et surtout leur gardien Elvis Chipezeze. Ce dernier aurait reçu une somme d'argent pour lever le pied et permettre à Bakambu et CO de s'imposer sur un large score. Même si rien n'est encore confirmé, cette affaire vient perturber des Congolais en pleine préparation pour leur match contre les Malgaches. Les heures qui viennent nous diront plus sur cette affaire, qui risque de faire beaucoup de bruit.