Naples : City à fond sur Koulibaly

Poussé vers la sortie à Arsenal, où il est le joueur le mieux payé, Mesut Özil compte bien s'accrocher.

"Je ne veux pas partir"

Actuellement poussé vers la sortie à Arsenal, Mesut Özil n’a plus joué un seul match après la reprise de la saison de Premier League en marge du coronavirus. Annoncé en Turquie, à Fenerbahçe, l'ancien Madrilène a évoqué son avenir dans les colonnes de The Athletic. «Ma position est claire. Je suis ici jusqu'au dernier jour de mon contrat et je donnerai tout ce que j'ai pour ce club.J'ai montré par le passé que je pouvais revenir dans l'équipe et je vais le montrer à nouveau", a ainsi tonné le joueur allemand, qui n'est pas pressé de plier bagages.Je n’ai pas signé pour deux ou trois ans, j’ai signé pour quatre ans et cela devrait être respecté par tous. Les choses ont évidemment été difficiles, mais j’adore Arsenal, j’adore y travailler, j’aime les gens du club - les vraies personnes, celles avec qui je suis depuis longtemps - et j’adore Londres, c’est ma maison (...) Lorsqu'un joueur veut partir et que le club dit non, le joueur doit l'accepter à moins qu'ils ne trouvent une solution ensemble. Ainsi, lorsqu'un club veut qu'un joueur parte et que le joueur dit non, le club doit l'accepter à moins qu'une solution ne puisse être trouvée. Je ne veux pas partir, alors c’est tout", a encore asséné Özil.