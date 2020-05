Nantes : Vers une levée de l'option d'achat de Moses Simon

"D’une année à l’autre, mon choix change entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, même si je dois avouer avoir choisi Ronaldo plus souvent. Je l’aimais quand j’étais plus jeune.""Ils ont des similitudes dans leurs compétences techniques et leur talent, et c’est incroyable pour le football de les avoir tous les deux, mais Messi est tout simplement le meilleur joueur du monde, a-t-il déclaré. Il [Messi] est seul dans sa classe en tant que joueur, il est impossible qu’il y en ait un autre comme lui. Lui, comme Cristiano Ronaldo, qui n’est pas à son niveau, sont tous les deux au-dessus du reste.""Il (Messi) est hors de ce monde. Cristiano aussi, mais je vois Leo comme plus complet. Il est super. Je l’aime beaucoup plus que tout autre joueur. Tout ce qu’il fait est spectaculaire.""Messi est le meilleur joueur du monde"."Messi ! J’aurais adoré continuer à jouer à ses côtés. Je n’ai pas eu assez de temps avec lui, il était très jeune. J’adorerais prendre le terrain avec lui une fois de plus. Il est sans aucun doute le meilleur de l’histoire. Personne n’a fait ce que Messi a fait. L’autre [Ronaldo] est complet, il a tout. Messi aussi, mais c’est une question de goût et je préfère le style de Messi.""Je préfère Messi à Cristiano Ronaldo mais je reconnais que ce dernier est un animal. L’histoire du football se souviendra de Messi. Le football lui a donné beaucoup"."Je pense qu’il (Ronaldo) est le meilleur, parce qu’il est plus cohérent, mais vous ne pouvez pas oublier [Lionel] Messi, bien sûr, mais ce n’est pas un attaquant"."Je pense que Messi est unique en son genre. Ce qu’il fait, je ne sais pas si nous verrons un autre joueur faire ce qu’il fait. C’est différent [avec Ronaldo] parce qu’il est le résultat d’un entraînement dur. Ce n’est pas naturel.""Cristiano Ronaldo ne sera jamais comme Messi. Messi est unique comme le sont Michael Jordan et Roger Federer. Je choisirai toujours Messi devant Cristiano Ronaldo""Personne ne peut s'asseoir à la table de Lionel Messi"."Si vous avez la chance de signer l’un d’entre eux pour un club normal, avec des joueurs normaux, Ronaldo s’intégrerait probablement mieux. Mais avec Messi, entouré de grands joueurs, Messi est meilleur que Ronaldo.""Ronaldo va vous gagner des choses, mais je suis plus un joueur d’équipe qu’un joueur individuel, donc je vais toujours suivre cette voie.""Messi. Je pense que je l’ai déjà dit, mais ce sont probablement les deux meilleurs joueurs à avoir jamais joué.Je pense juste que Messi est, à mes yeux, le plus grand de tous les temps.""Cristiano est le meilleur. Messi est son rival et c’est la rivalité que tout le monde veut voir. Mais Ronaldo est phénoménal. Il n’y a pas de mots pour le décrire. Il est bien meilleur que moi même si j’ai eu une belle carrière. Il est le plus grand de tous les temps." A lire aussi >> Quiz: connaissez-vous vraiment Lionel Messi ? "Messi est un joueur fantastique, c’est comme s’il portait des pantoufles lorsqu’il contrôle le ballon. Mais ici, pour moi, c’est la différence. Messi est un joueur de Barcelone. Mais Ronaldo pourrait jouer pour Stockport County et réussir un triplé. Il voulait juste être le meilleur du monde"."Je n’ai qu’un seul selfie sur mon smartphone. C’est avec Messi. Cristiano était également dans la pièce...""Cristiano Ronaldo ou Messi ? J’ai envie de dire Messi. J’ai commenté un paquet de matchs de Messi et de Cristiano. Et je trouve que Messi est au-dessus de tout le monde ! C’est le talent à l’état pur. Il sait tout faire avec un ballon. Il est capable de désarçonner n’importe quelle défense. Il aide son équipe à gagner.""J'ai joué avec Cristiano et il est vraiment fantastique mais je vais choisir Messi, a reconnu l'ancien meneur auriverde. C'est un génie, un pur talent et la manière dont il joue est incroyable. Cristiano est une machine. Il n'est pas que fort, puissant et rapide. Il est aussi costaud mentalement et veut toujours jouer pour gagner.""Moi je voterai toujours pour Lionel Messi. Non seulement parce qu’il existe une grande complicité entre nous depuis mon passage au Barça, mais aussi parce que je crois que Leo est au-dessus des autres. En fait, l’idéal, avec ces deux monstres-là serait de décerner deux Ballons d’Or tous les ans tellement ils sont forts"."Pour moi Messi reste le meilleur. C’est comme mon fils. Je l’ai vu arriver dans cette belle équipe mais mon préféré c’est Iniesta". A lire aussi >> Messi ou Cristiano Ronaldo ? l'avis de Sadio Mané