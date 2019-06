Nantes : Un gardien de Lyon pour remplacer Tatarusanu ?

👏 Nicolas Pépé makes it into @OptaJean's team of 2018/19. ⬇️👍 https://t.co/kmabAaptuI — LOSC Lille EN (@LOSC_EN) 4 juin 2019

En effet, les dirigeants du LOSC veulent clore ce sujet le plus tôt possible et sont entrés en négociation avec les Reds. Lille aurait ainsi es 80 millions d’euros exigés pour son attaquant (dont 10% seront reversés à Angers, son ancien club) pour rentrer dans les clous de la DNCG. Jürgen Klopp serait séduit par l’idée de pouvoir s’appuyer sur le natif de Mantes-la-Jolie, auteur de 22 buts en Ligue 1 cette saison. Il pourrait ainsi rejoindre la colonie africaine composée déjà par Sadio Mané, Joel Matip, Mohamed Salah et Naby Keita. Pépé, qui veut être fixé sur son avenir avant le début de la CAN, le 21 juin prochain pourrait se réjouir par cette destination. Signer avec le champion d'Europe, serait une excellente nouvelle pour lui ! A lire aussi >> Côte d'Ivoire : Nicolas Pépé affiche ses ambitions pour la CAN 2019