Nantes sur Kostas Mitroglou (Marseille / Galatasaray) ?

Accord total entre la Juventus et Romelu Lukaku.



L'attaquant belge gagnera un salaire de 9M€ net par an ce qui fera de lui le deuxième joueur le mieux payé de la Juventus (et de la Serie A) derrière Cristiano Ronaldo.



En effet, selon The Sun, le Portugais aurait été consulté par les dirigeants du club et il aurait fait savoir qu’il était d’accord. Un signal positif en plus pour la Juventus. A lire aussi >> Mercato : vers un accord entre la Juventus et Romelu Lukaku Le journaliste italien, Romeo Agresti, a révélé un accord entre la Juventus Turin et l'attaquant belge, Romelu Lukaku. Ce dernier devrait rejoindre la Vieille Dame cet été. La source indique que le club du Piémont et l'attaquant se seraient mis d'accord sur un salaire de 9 millions d'euros par an. Ce qui ferait de l'avant-centre le deuxième joueur le mieux payé de l'effectif mais également du championnat, derrière un certain Cristiano Ronaldo. A lire aussi >> Juve-Manchester Utd : un échange incroyable Lukaku-Dybala se précise !