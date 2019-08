Nantes officialise l'arrivée de Christian Gourcuff

Christian Gourcuff s'est engagé avec le FC Nantes ce jeudi comme annoncé en fin de matinée par Ouest-France et 20 Minutes. L'ancien entraîneur de Lorient prend la suite du démissionnaire Vahid Halilhodzic.

Gourcuff : « Nantes a toujours représenté quelque chose pour moi »



On prend les mêmes et on recommence. A l'issue de la Coupe du Monde 2014, Vahid Halilhodzic avait cédé sa place sur le banc de l'Algérie à Christian Gourcuff. Le scénario s'est répété en ce mois d'août 2019 mais, cette fois-ci, c'est à Nantes qu'a eu lieu le passage de témoin. Comme l'ont en effet révélé Ouest-France et 20 Minutes un peu plus tôt ce jeudi , l'ancien entraîneur de Lorient et de Rennes s'est engagé en faveur des Canaris. «, a raconté Waldemar Kita dans un communiqué publié sur le site officiel du FCN. Je pense que c'est l'un des meilleurs techniciens en France. On a vraiment beaucoup de chance de l'avoir avec nous et c'est un entraîneur que je désirais depuis plusieurs années. Je le remercie beaucoup d'être parmi nous. »Christian Gourcuff aurait pu rejoindre la formation nantaise il y a quelques années déjà, mais aucun accord n'avait finalement été conclu. Cette fois, l'ex-coach d'Al-Gharafa n'a pas laissé passer l'opportunité. « Le FC Nantes a toujours représenté quelque chose pour moi, a-t-il avoué.Quand le président Waldemar Kita m'a appelé, c'est quelque chose que je lui devais. Je suis vraiment très heureux de signer ici. » Nantes lancera sa saison à Lille, dimanche (15h00).