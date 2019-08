Nantes : Moses Simon se rapproche

En quête d'un renfort offensif, Moses Simon, l’attaquant de Levante, devrait arriver en prêt à Nantes, d'après L'Equipe.

Bientôt une huitième recrue pour Nantes ? On en prend clairement la direction. Selon L’Equipe, les Canaris sont en effet sur le point d’accueillir Moses Daddy Simon en provenance de Levante. L’attaquant international nigérian débarquerait sous la forme, comme indiqué par Ouest France lundi. Capable d’évoluer dans un couloir, celui qui est également passé par La Gantoise pourra notamment palier la grave blessure de Marcus Coco le week-end dernier. Il avait inscrit un but en 19 matchs de Liga la saison dernière et a participé à la CAN avec les Super Eagles.