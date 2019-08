Nantes mise sur Christian Gourcuff

Pour sa première sous les couleurs de Villarreal, Frank Zambo Anguissa a séduit. Le joueur prêté par Fulham était titulaire avec Karl Toko Ekambi au Ciudad Deportiva Camilo Cano mercredi soir, à l’occasion d’un match amical contre La Nucia. Solide à la récupération et dans les duels, le milieu de terrain camerounais a également brillé par sa bonne présence technique et ses passes lumineuses. Dominateurs, le Lion Indomptables et ses nouveaux coéquipiers ont dominé l’équipe adverse 4-0, grâce notamment à des réalisations de Manu Morlanes (50), Raúl Albiol (86), Santi Cazorla (93) et un but contre son camp de Pedraza (92). Il s’agissait de l’avant-dernier test des Sous-marins jaunes, qui comptent cinq victoires et une défaite jusqu’à présent dans cette pré-saison. Toko, Zambo et leurs coéquipiers disputeront un dernier match amical avant le début de la saison du championnat contre le FC Bologna, samedi prochain.