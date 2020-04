Nantes : Kita veut « enfermer les joueurs dans un campus »

Malgré l’arrêt lié au coronavirus, l’instance chargée d’organiser le championnat espagnol de football vient de dresser une liste des 5 Africains qui ont le plus marqué la saison. Et c'est avec le Camerounais Zambo Anguissa.

L’Afrique compte plusieurs joueurs au sein des clubs de Liga. Mais selon l’instance chargée de l’organisation du championnat, il existe 5 en particulier qui « font des vagues en Espagne ». Parmi eux, un international camerounais : André Frank Zambo Anguissa. Le milieu de terrain de Villarreal CF fait partie du Top 5 africain selon LaLiga avec Thomas Partey (Atlético Madrid), Geoffrey Kondogbia (Valence), Mohammed Salisu (Valladolid) et Youssef En-Nesyri (FC Séville).Pour LaLiga, Thomas Partey est sans aucun doute le numéro 1 des Africains cette saison. Présenté comme « une puissance ghanéenne », le joueur de l’Atlético Madrid (21 titularisations en Liga cette saison) a acquis sa réputation de joueur africain hors pair du championnat. « Le milieu de terrain vedette est devenu un joueur indispensable pour l'Atlético Madrid » pour qui il a bâti « une défense magistrale » caractérisée par « des passes verticales lisses et une solide performance constante ». Le Ghanéen suscite l'intérêt de grands clubs européens, Seulement, l’entraîneur de l’Atlético, Diego Simeone n’est pas prêt de renoncer, indique LaLiga. Le club madrilène travaille sur le renouvellement du contrat du joueur et envisagerait d’'augmenter sa clause de rachat à 100 millions d'euros.Malgré un début difficile à l'Inter Milan, le joueur vedette de la République centrafricaine a eu le temps de se refaire une belle réputation en Espagne. Geoffrey Kondogbia a en effet acquis une expérience précieuse pendant son séjour en Italie et la met au profit de Valence. Selon LaLiga, le joueur de 27 ans a considérablement contribué aux résultats les plus honorables de son club, classé septième jusqu'à présent. Considéré comme l'une des sentinelles les plus efficaces du championnat, le milieu de terrain centrafricain a encore de beaux jours devant lui.Arrivée en équipe première du Real Valladolid l'année dernière, Mohamed Salisu « a surpris les fans avec ses performances défensives exceptionnelles cette saison », dixit LaLiga, Selon cette dernière, le défenseur ghanéen de 20 ans est un joueur à surveiller. Tant il est vrai que les scouts du Real Madrid, de l'Atlético et de Manchester United lui accordent une attention particulière. Affectueusement et à juste titre nommé « le mur de Valladolid »' par le journal espagnol El País, Salisu a déjoué ses compatriotes de LaLiga avec 136 dégagements.LaLiga le décrit comme un « talent exceptionnel venu du Cameroun ». Parce que « Zambo Anguissa se révèle être l'un des footballeurs les plus dynamiques de la Liga cette saison après s'être vu confier un nouveau rôle par Javier Calleja ». Tirant les leçons de sa saison précédente avec Fulham en Premier League avec Fulham. Le milieu de terrain de Villarreal brille à nouveau, atteignant en moyenne « 2,4 dribbles par match » et exploitant « ses compétences défensives et offensives pour aider le sous-marin jaune à atteindre la position de qualification pour l'UEFA Europa League ».Jusqu’à l’arrêt, Youssef En-Nesyri a réalisé une « saison passionnante », indique LaLiga. Après avoir marqué quatre buts pour Leganés, club basé à Madrid, « le talentueux attaquant marocain a été rapidement transféré au club andalou de Séville pour 20 millions d'euros ». Et il ne lui a pas fallu longtemps pour faire parler ses qualités offensives. Le natif de Fés a déjà inscrit 7 buts dont un doublé en 7 matchs disputés sous les couleurs du club sévillan.