Nantes : Gourcuff satisfait après la victoire à Saint-Etienne

Au bout d'un passionnant et très animé combat, Paris et Monaco se sont quittés sur un score de parité 3-3. L'équipe princière a su faire déjouer le leader du championnat.

Le debrief



2010 - Paris a encaissé 3 buts lors d’un match de Ligue 1 à domicile pour la 1ère fois depuis le 24 octobre 2010 face à Auxerre (2-3). Fissures. pic.twitter.com/3HcBImgnA7

— OptaJean (@OptaJean) January 12, 2020

L’instant T :

A la 22e minute, l'AS Monaco a un but d'avance au tableau d'affichage et a la possibilité d'assurer le break. Sur un contre lancé par Maripan, Wissam Ben Yedder réalise une percée plein axe avant de servir Keita Baldé dans les meilleures conditions à l'entrée de la surface. Le Sénégalais n'a plus qu'à conclure, mais il se rate avec une frappe trop molle pour surprendre Keylor Navas. Le gardien costaricien est aussi à féliciter pour sa sortie dans le bon timing et avec promptitude.

Les buts

Les tops et les flops

NEYMAR (7)

Wissam BEN YEDDER (7)

Angel DI MARIA (3)

La feuille de match

PSG - MONACO : 3-3

PSG

Monaco

Le PSG a manqué de l’emporter à l’occasion de sa première sortie de l’année en Ligue 1. Les champions de France ont cédé des points, et pour une fois ce faux-pas est moins dû à leurs propres carences qu’à la très bonne prestation de leur adversaire du jour.Au final, il y a eu 3-3 et si chaque camp aspirait à mieux, les spectateurs, eux, se sont régalés avec un spectacle qu’il nous est rarement donné à voir en Ligue 1.En ouvrant le score rapidement dans ce match, le PSG pensait sûrement pouvoir vivre une nouvelle soirée tranquille en Ligue 1. C’était mal mesurer la capacité de réaction des Monégasques , mais aussi et surtout leur nouvel état d’esprit. Transfigurés par Robert Moreno, les visiteurs ont livré une opposition féroce.Ils n’en ont cependant converti que la moitié et c’est pourquoi ils se sont retrouvés en retard au tableau d’affichage à la mi-temps. Keita Baldé (22eme), sur un face à face avec Keylor Navas, Kamil Glik, avec une reprise de la tête sur le poteau (30e), et enfin Aleksandr Golovin, en dévissant un tir au point de pénalty (46eme), ont gaspillé ses précieuses munitions.Face à ce manque de réussite, Monaco a eu le mérite de ne pas se décourager. En seconde période, et s’ils ont baissé au niveau de l’intensité, les Monégasques ont continué à y croire, en jouant les coups à fond. Cela a fini par payer avec un but du remplaçant Islam Slimani.Avec trois buts inscrits de la part des siens, le coach espagnol peut même se targuer d’être le premier entraineur à faire autant briller son équipe offensivement contre Paris, au Parc et sous l’ère QSI. Et dire que c’était son baptême de feu en Ligue 1. Cela promet pour la suite, et en particulier pour mercredi avec les retrouvailles entre les deux formations à Louis II.But de Neymar ! Idéalement trouvé par Marco Verratti, dans le dos de Benjamin Henrichs, Neymar , dans la surface de réparation, contrôle avant de trouver la faille, dans un angle fermé, d'une frappe du gauche !But de Gelson Martins ! Idéalement servi, Wissam Ben Yedder est fauché dans la surface de réparation par Keylor Navas. L'arbitre de la rencontre ne bronche pas et derrière, Gelson Martins , qui avait bien suivi, envoie le ballon au fond du but.But de Wissam Ben Yedder ! Parti à l'attaque, Keita Baldé trouve Wissam Ben Yedder à l'entrée de la surface de réparation. L'attaquant élimine la défense parisienne et trompe Keylor Navas, d'une frappe du droit.But contre son camp de Ballo-Touré ! Servi côté gauche, dans la surface de réparation, Neymar enroule sa frappe du pied droit. Alors que le ballon semblait fuir le cadre, Ballo Touré le contre et trompe son propre gardien !Pénalty marqué par Neymar ! Neymar se charge de ce penalty et le transforme, d'une frappe pied droit, en prenant Benjamin Lecomte à contre-pied.But d'Islam Slimani ! Finalement, l'arbitre accorde donc ce but. Sur l'action, Marquinhos, en taclant le ballon, remet en jeu l'Algérien, qui n'est donc pas hors-jeu, au moment où il égalise.Il n'a peut-être pas signé sa performance la plus aboutie sous la tunique parisienne, mais il a été efficace et c'est ce qu'on demande d'un joueur comme lui. Le Brésilien a été inspiré offensivement, ouvrant le score dès l'entame du match. Il a également poussé Ballo-Touré à la faute avant de transformer victorieusement un pénalty. Sans l'ancien Barcelonais, il n'est pas sûr que le PSG aurait fait match nul dans cette rencontre.L'international français était très attendu à l'occasion de ce grand rendez-vous de championnat et il n'a pas déçu. L'ancien sévillan a pris ses responsabilités, signant notamment une première période très aboutie. Il a provoqué le premier but, marqué le second et il aurait pu être passeur décisif sur un troisième si Baldé n'avait pas manqué son face à face. Le rendement de WBY a quelque peu baissé au retour des vestiaires, mais pas de quoi ternir la prestation d'ensemble.Contrairement à son habitude, l'Argentin a été très peu en vue. Sa responsabilité est engagée sur le deuxième but que son équipe, où il tarde d'intervenir sur Golovin. Et cette action n'est que le symbole de sa prestation ensemble, assez décevante. Un coup de moins bien qui n'est pas préoccupant pour El Fideo, à moins qu'il ne se répète lors des prochains matchs.Temps nuageux – Pelouse excellente: C. Gautier (: Neymar (3eme, 42eme s.p.), Ballo Touré (24eme csc) pour le PSG - Martins (7eme), Ben Yedder (13eme), Slimani (70eme) pour Monaco.: B. Keita (10eme), Bakayoko (84eme), Ballo Touré (88eme).Navas () – Meunier (), Marquinhos (), Thiago Silva (cap) (), Bernat () - Verratti () puis Verratti (80eme), Gueye (), Di Maria () puis Sarabia (80eme), Neymar () - Mbappé (), Icardi () puis Cavani (86eme).: Sergio Rico (g), Dagba, Draxler, Cavani, Paredes, Sarabia, Kimpembe.: T. TuchelLecomte () – Henrichs (), Glik (), Maripan (), Ballo-Touré () - Bakayoko (), Fabregas () puis Slimani (65eme), Gelson Martins () puis Aguilar (82eme), Golovin () - Ben Yedder () puis Adrien Silva (86eme), Keita ().: Sy S. (g), Augustin, Badiashile, G. Dias.: R. Moreno