Nantes finalise Ludovic Blas (Guingamp)

⚽ 43' GOOOOOOOOOOL!!!#Gervinho entra in area sulla destra e con un diagonale batte il portiere avversario!#UdineseParma 1-1#SerieATim pic.twitter.com/wuKbM8YwyR — Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) September 1, 2019

Le virevoltant Gervinho a lancé sa saison ! Pour son deuxième match de la saison avec le Parma FC, l’international ivoirien a répondu présent en égalisant pour ses siens à la 41e minute face à l'Udinese. Profitant d’une passe dans le dos de la défensedu milieu suédois Dejan Kulusevski , l’attaquant ivoirien , en embuscade au second poteau, a trompé la vigilance du portier argentin Juan Musso d’une frappe imparable. En plus de ce but , l'attaquant ivoirien a aussi œuvré à la victoire de son équipe sur l'udinese ce dimanche en délivrant à la 75e minute une minutieuse passe à Roberto Inglese pour le but du break . Score final 3-1 pour le Parma FC Apres une saison dernière plutôt réussite en Italie avec à la clé 11 buts et 3 passes dé , l'attaquant ivoirien Yao Kouassi Gervais est bien parti pour rééditer ses performances .