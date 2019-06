Nantes : Fin du suspense pour coach Vahid

L'attaquant évoluant en Chine a indiqué que lui et ses coéquipiers ont tout donné mais la défaite contre l'Ouganda leur a coûté cher. A lire aussi >> CAN 2019 - Bakambu : "C’est un groupe super difficile, super compliqué" " On a tout tenté, on s'est procuré des occasions franches mais on n'a pas eu de réussite. On ne peut que s'en vouloir à nous-mêmes. Le premier match on est mal rentré dans la compétition et on savait ce que nous attendait face à l'Egypte. Ce soir on a fait le maximum mais ça n'a pas suffi. Je n'ai rien à reprocher à mes coéquipiers. Le seul regret qu'on peut avoir, c'est notre entame de la compétition qui nous coûte cher aujourd'hui. On jouera notre va tout lors du dernier match, on sait qu'on est dans une situation très compliquée ", a déclaré l'attaquant du Beijing Guoan. Les Léopards devraient impérativement battre le Zimbabwe pour espérer terminer parmi les meilleurs troisièmes et se hisser en huitièmes de finale. A lire aussi >> Cédric Bakambu : «Je suis fier d’honorer mes origines»