Nantes : Emiliano Sala et le pilote de l’avion auraient été intoxiqués

🔴Sadio Mané en 2019:

🥇Co-meilleur buteur PL

🎖Onze type PL

🥈Vice-champion de PL

🏆Vainqueur LDC

🥇Equipe type LDC

🥇 Onze d’OR

🥈 Vice Champion et 2e Meilleur Buteur Can2019

🏆Nominé pour le "Fifa the best"

🏆Vainqueur Uefa Super Cup#SadioManeBallonDor pic.twitter.com/1JNUN7bnqg — Ndiap Coura (@NSeck) 14 août 2019

Le sénégalais estime que son équipe mérite ce nouveau trophée et révèle la recette de cette victoire. « Gagner des trophées c'est toujours incomparable. Je suis juste fier. C'est le mental qui a fait la différence aujourd'hui, même si ce n'était pas notre meilleur match. On a essayé avec tout ce qu'on pouvait et on a été récompensé. Maintenant, on a d'autres trophées à gagner encore, on va essayer d'y aller à fond. »