Nantes: Coach Vahid ravi du tour joué aux Marseillais

Pas loin d’être découragé, Rudi Garcia a regretté le manque de rébellion de ses joueurs dimanche soir lors de la défaite de Marseille contre Nantes (1-2).

Garcia : « On a trop de défaites cette saison »

« C’est une très mauvaise opération évidemment. Ceux qui étaient devant nous au classement ont gagné et nous, on n’en a pas été capables alors qu’on était à domicile. C’est de notre responsabilité… » Rudi Garcia n’a pas caché son dépit en arrivant devant la presse dimanche soir. Battu par Nantes au Vélodrome (1-2), l’OM a sans doute dit adieu aux deux compétitions européennes. La faute à une nouvelle défaite, celle de trop.On a égalisé avec un joli but avant d’avoir des opportunités de prendre l’avantage en première période. Mais en deuxième, c’est trop peu.devant les journalistes. Tout le monde aurait dû faire mieux. Les satisfactions du soir, il y en a peu. On s’est fait secouer par l’impact athlétique nantais. On avait pourtant une équipe avec du répondant. J’aurais aimé qu’on se révolte un peu plus à 2-1, c’est ce qui m’ennuie un peu plus. » Cinquième à huit points de Lyon et à cinq points de Saint-Etienne , le club phocéen va maintenant s’accrocher à un infime espoir de remontée d’ici la 38eme journée. « On a juste à gagner vendredi pour, de nouveau, essayer de réduire l’écart. On ne peut rien faire d’autre, a soufflé Garcia. On a trop de défaites cette saison. Si on avait transformé la moitié de ces défaites en nuls on aurait été dans le wagon devant. Mais ce n’est pas le cas… »