Nantes blinde Samuel Moutoussamy (officiel]

Samuel Moutoussamy, le milieu de terrain de Nantes, a rempilé pour deux saisons. Soit jusqu’en juin 2024. Un nouveau deal officialisé ce mardi.

, le milieu de terrain Samuel Moutoussamy (22 ans) a rempilé. Apparu à vingt-huit reprises la saison passée en championnat (2 buts et 3 assists), le natif de Paris a paraphé un nouveau bail courant jusqu’en juin 2024 avec les Canaris. « Je suis très heureux de prolonger au FC Nantes, a expliqué le numéro 18 du club du président Waldemar Kita. C'est une vraie preuve de confiance et je vais pouvoir continuer à progresser sereinement, tout en apportant ce que je sais faire à l’équipe. Le Club m’a fait jouer mes premiers matchs en Ligue 1 et j'avais envie de m’inscrire dans la continuité ici. »