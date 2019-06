Nancy vend Abou Ba à Nantes, mais ne lâche pas Amine Bassi à Metz

La 3eme et dernière journée de la phase de groupes de la CAN 2019 débute ce dimanche et nous proposera les dénouements du groupe A et du groupe B, dans lesquels l'Egypte et le Nigeria sont déjà qualifiés.



Florent Ibengé : "On a concédé quatre buts et perdu nos deux matches. C'est dur mais on va tout faire pour battre le Zimbabwe."#LesLeopards #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/Lp3LgoiN9q

— CAF (FR) (@caf_online_FR) 29 juin 2019

La décla : Mohamed Elmohamady (capitaine de l'Egypte)

Le joueur à suivre : Carolus Andria (Madagascar)

Sur vos agendas

Dans la soirée, quand les températures baissent un peu,, dans le groupe A. Déjà nantis de leur ticket pour le tour suivant, les hôtes du tournoi entendent continuer sur leur lancée face à leurs premiers poursuivants. Déjà opposés à l'Egypte il y a deux ans au Gabon, les Cranes avaient alors donné du fil à retordre aux Pharaons, ne s'inclinant que par la plus petite des marges. Mieux, ils les avaient battus à Kampala en éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. De quoi leur ôter bien des complexes. Dans le même temps,. Battus deux fois sur le score de 2-0, les Léopards n'ont plus qu'un mince espoir de qualification. Leur seule possibilité consiste à battre les Warriors aussi largement que possible et à croiser les doigts en attendant les résultats des autres groupes."La confiance est au plus haut après nos deux premières victoires. On a déjà joué contre l'Ouganda en qualifications donc on sait que ça ne sera pas un match facile."18h00 : Burundi - Guinée18h00 : Madagascar - Nigeria21h00 : Ouganda - Egypte21h00 : Zimbabwe - RD Congo