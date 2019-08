Nahitan Nandez (Boca Juniors) débarque à Cagliari

D'après L'Equipe, le supporter qui avait été frappé par Neymar après la finale de la Coupe de France au Stade de France la saison dernière a porté plainte contre l'attaquant du PSG.

Suspendu pour ce geste



Le supporter rennais frappé au stade de France a déposé plainte contre Neymar : https://t.co/smitVAP0Jz

Par @StephSemillant pic.twitter.com/TDiJPNSamo



— L'ÉQUIPE (@lequipe) August 9, 2019

« Rencontrer Neymar »

Une affaire terminée, une autre qui débute : alors que la plainte pour viol dont il faisait l’objet a été classée sans suite, Neymar est maintenant ciblé par le supporter rennais qu’il avait frappé, au Stade de France, après la finale de la Coupe de France ayant opposé le PSG à Rennes. D’après L’Equipe, l’homme a effectivement déposé plainte, ce vendredi, pour des faits de violence.Après la rencontre, il s’en était pris, par des moqueries ou par des insultes, à plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain et provoqué l’ire de la superstar brésilienne. L’attaquant s’était emporté et lui avait porté un coup au visage. La scène avait été filmée par le supporter lui-même et d’autres nombreux observateurs, avant d’être relayée sur les réseaux sociaux. Par la suite, Neymar avait avoué avoir « mal agi ». Pour ce geste, il a écopé de trois matchs de suspension.« Si le parquet classait sans suite cette plainte cela voudra dire que demain on peut frapper n'importe qui pour une remarque futile ou une moquerie sans craindre de s'exposer à des poursuites », a expliqué son avocat, Me Philippe Ohayonn au quotidien sportif. Dans une interview accordée à L’Equipe, quelques jours après la finale, l’homme avait affirmé souhaiter rencontrer Neymar : « Pour qu’on puisse se dire les choses, s’excuser et se quitter sur une bonne poignée de main. »