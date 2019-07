Nabil Fekir courtisé par le Betis Séville ?

Ces six joueurs n’évolueront donc pas la saison prochaine sous les couleurs du club basé à Abidjan. Ces six joueurs qui sont le gardien Cissé Adama, les milieux de terrain Diomandé Cheick Karim, Doumouya Moussa, Moro Salifu et les attaquants Koné Agnini William et Avo Leibé Junior ont été remerciés pour insuffisance de rendement. En effet, malgré un turn-over au poste de gardien de but, Cissé Adama n’est jamais parvenu à s’imposer devant Edan Ulrich et Ousmane Gnada. Au milieu de terrain, le Ghanéen Moro Salifu avait bien réussi son intégration avant d’être supplanté par la montée en puissance de Sacré Behinan et Kacou Luc dans l’entrejeu des Académiciens du Plateau. De son côté, Avo Leibé, le transfuge du Sporting Club de Gagnoa, n’a jamais réussi à s’imposer en attaque. Après avoir libéré 6 éléments, la direction de l’AFAD conservera un groupe de 20 joueurs au sein duquel on devrait retrouver le capitaine Dogou Ourega. A l’issue des essais effectués depuis la semaine dernière, le staff technique arrêtera sa liste de recrue pour la nouvelle saison.