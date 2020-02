Anniversaire Mustapha Dahleb: le légendaire maestro algérien du PSG souffle ses 68 bougies

Joyeux 68e anniversaire à Monsieur Mustapha Dahleb ! #PSG pic.twitter.com/at7KfUT5Bs

— Romain Collet-Gaudin (@RomainCG75) February 8, 2020



Bon anniversaire à Mustapha Dahleb (68 ans). Joueur extraordinaire qui a porté les couleurs de Sedan, du PSG et de Nice. Ici en photo vs RFA en 82 pour un des plus grands exploits d'une Coupe du monde. Son avant dernière passe pour Assad avant le but de Belloumi est une merveille pic.twitter.com/kMabCyOXwT

— Nabil Djellit (@Nabil_djellit) February 8, 2020



Un joyeux anniversaire également à Mustapha Dahleb 🎂🎉

98 buts et 80 passes décisives avec le PSG, il faisait parti aussi de la grande équipe nationale de 1982 #Légende pic.twitter.com/HFx3WlCaJF



— Joueurs Algériens 🇩🇿 (@JoueursDZ) February 8, 2020



🎂Joyeux anniversaire à notre légendaire Mustapha Dahleb, la première idole du Parc (6️⃣8️⃣ ans). 🎂

🔟 saisons (👕 310 matchs) : ⚽️ 98 buts - 🎯 80 passes



Les souvenirs du jour ➡ https://t.co/nCdBjJXZ8D pic.twitter.com/t5lgZLPGl9



— Histoire du #PSG (@Histoire_du_PSG) February 8, 2020



Aujourd’hui est un jour spécial c’est le 68 eme anniversaire d’une immense gloire du #PSG. Mustapha Dahleb il a été et restera à jamais une légende du club mais aussi une fierté pour les algériens. Joyeux anniversaire @Arnaud_Pericard @michelkollar #PSG 🔴🔵🇩🇿 pic.twitter.com/yawCttJx1i

— la source parisienne®️ (@lasource75006) February 8, 2020



🇩🇿 Happy birthday to Algeria legend Mustapha Dahleb who turns 68 today #TeamDZ pic.twitter.com/7rNQHFAzHB

— DZfoot English 🇩🇿 (@DZfoot_EN) February 8, 2020



Meilleurs buteurs de l'histoire du @PSG_inside:

1/Edinson Cavani 🇺🇾 198⚽️

2/Zlatan Ibrahimovic 🇸🇪 156⚽️

3/Pauleta🇵🇹 109⚽️

4/Dominique Rocheteau🇫🇷 100⚽️

5/Mustapha Dahleb🇩🇿 98⚽️

6/François M'Pelé🇨🇬 95⚽️

7/Safet Susic🇧🇦 85⚽️

8/KYLIAN MBAPPE🇫🇷 81⚽️

9/Angel Di Maria🇦🇷 79⚽️ #ASMPSG

— Stats Foot (@Statsdufoot) January 15, 2020

Cinquième meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain en Ligue 1 française (entre 1974 et 1984), le légendaire canonnier algérienest considéré comme étant l'un des meilleurs joueurs de sa génération et l'un des plus talentueux footballeurs à avoir évolué dans le championnat de France.Elu «» (Meilleur joueur algérien du siècle),alias «Moumous», c’était les dribbles chaloupés, l’élégance omniprésente et la classe incarnée. Désigné meilleur joueur étranger du championnat de France lors de la saison 76-77 par, le fantasque gaucher a disputé 310 rencontres sous le maillot parisien, remportant notamment la Coupe de France à deux reprises en 1982 et en 1983.Sous le maillot de la sélection nationale, Dahleb a également pris part à l’épopée algérienne lors de la Coupe du Monde 1982 enqui s’est notamment soldée par le succès retentissant de l’face à l’(2-1).A lire aussi >> Mondial 1982 : Le jour où l’Algérie de Dahleb a battu l’Allemagne !