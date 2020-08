Muleka au Standard, Mazembe confirme

Jackson Muleka (TP Mazembe) vers le Standard de Liège

Jackson Muleka va rejoindre le Standard https://t.co/wXdpciQazj pic.twitter.com/cA7ISu54qJ — DH les Sports + (@ladh) August 12, 2020

La Juventus officialise le départ de Blaise Matuidi

Vakoun Bayo nouvel attaquant du TFC !

Le FC Barcelone s'active pour José Gaya (FC Valence)

🇪🇸 Le Barça sur José Gaya https://t.co/xsCowLvvVn — RMC Sport (@RMCsport) August 12, 2020

Le LOSC casse sa tirelire pour Jonathan David

Very excited to start this new chapter with LOSC! Très heureux de commencer ce nouveau chapitre avec le LOSC! pic.twitter.com/dwae2QhMhP — Jonathan David (@itsJoDavid) August 11, 2020

Convoité tour à tour par Lens puis Lille, Jackson Muleka devrait rejoindre le Standard de Liège. Si une telle information, relayée par La Dernière Heure, trouvait confirmation officielle, ce serait la fin d’un long feuilleton, commencé en juin dernier. Le nom de l’actuel meilleur buteur de la Ligue des Champions africaine avait alors circulé en Ligue 1, du côté du RC Lens. Mais la proposition des Sang et Or, qui retrouvent l’élite cette saison, avait été jugée très insuffisante par le joueur et son entourage. Egalement dans le viseur des géants égyptiens d’Al-Ahly, le jeune international congolais avait ensuite discuté avec le LOSC, mais aussi son club filiale de Mouscron. C’est donc dans une autre formation de Wallonie que le natif de Lubumbashi devrait poser prochainement ses valises. Club habitué à traiter avec le TP Mazembe, le Standard a déjà accueilli en ses rangs d’anciens Corbeaux, tels Merveille Bope ou Christian Luyindama.Blaise Matuidi n’est officiellement plus un joueur de la Juventus. Le club piémontais a confirmé ce mercredi que l’international français quittait ses rangs au bout d’une aventure de trois ans. N’entrant pas dans les plans d’Andrea Pirlo, le nouveau coach de l’équipe, l’ex-Parisien a été libéré de sa dernière année de contrat. Un divorce forcé, mais qui n’enlève rien à ce que ce joueur a accompli chez les Bianconeri. A 33 ans, Matuidi est maintenant pressenti pour prendre la direction de la Major League Soccer. D’après plusieurs sources concordantes, le milieu de terrain devrait s’engager en faveur d’Inter Miami, le club de son ancien coéquipier David Beckham. >> Mercato: Matuidi à Miami, c'est quasiment fait Le Téfécé muscle son attaque. Le club toulousain, relégué en Ligue 2, enregistre l’arrivée du prodige ivoirien Vakoun Bayo. L’international U23 est prêté avec option d’achat par le Celtic Glasgow. Passé également par l’Etoile du Sahel et Dunajska Streda, le double champion d’Ecosse avait été soulier d’or du championnat ivoirien avec le Stade d’Abidjan en 2015. L'enfant de Daloa (Côte d'Ivoire) retrouvera chez les Violets son compatriote Ibrahim Sangaré, qu’il côtoie avec les Eléphants Espoirs.Toujours à la recherche d’une nouvelle doublure à Jordi Alba sur le flanc gauche de la défense, les Catalans sonde le marché espagnol pour trouver une solution locale. Selon le quotidien Sport, la direction du FC Barcelone aurait réactivé la piste de José Gaya. Très rapide et ayant une forte capacité à se projeter vers l’avant, le profil du latéral de 25 ans convient parfaitement aux Blaugrana. En proie à de grosses difficultés financières lors des derniers mois à cause de la pandémie et de la non-qualification de l’équipe en compétition européenne, le Valence CF pourrait revoir à la baisse ses exigences pour José Gaya. Toujours selon le quotidien local, les Blanquinegros seraient prêts à mettre une croix sur le montant de la clause libératoire fixée à 50 millions d’euros. Une bonne nouvelle pour les dirigeants catalans qui comptent bientôt passer à l’offensive. A lire aussi >> Mercato : Aïssa Mandi courtisé par le FC Barcelone Le Lille OSC vient de battre son record en matière des transferts. Comme c’était attendu depuis plusieurs jours, le club nordiste a mis la main sur l’avant-centre canadien de La Gantoise, Jonathan David. Une acquisition qui a coûté la coquette somme de 27M€ aux Nordistes. Ce jeune joueur de 20 ans a comme mission de faire oublier le Nigérian Victor Osimhen, parti dernièrement à Naples après seulement une saison passée au club. A lire aussi >> Mercato: Osimhen devient le joueur africain le plus cher de l'histoire !